Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские срокиРИА Новости вчера в 20:04
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
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с чего всё началось
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.РИА Новостивчера в 20:04
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Ургант открестился от ребенка возлюбленной
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Экономика
Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год
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Музыка
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Происшествия
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В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Экономика
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Обновлено в 03:25
Экономика
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Гаджеты
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Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Политика
Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны
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Обновлено в 04:14
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Общество
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Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
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Музыка
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Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Роспотребнадзор забраковал два воронежских пляжа
По микробиологическим показателям установлено несоответствие воды на двух пляжах: в месте отдыха у СК «Локомотив» на улице Панфилова и в реке Усмань в «Боровом» по адресу: ул. Пляжная, 1В.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз
20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
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Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39