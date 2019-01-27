Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские срокиРИА Новости вчера в 20:04

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
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Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
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