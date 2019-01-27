Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские срокиРИА Новости вчера в 20:04
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.РИА Новостивчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:17, Ашберн
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Обновлено в 01:45
Наука
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье
К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота»
Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.
Обновлено в 01:21
Политика
Порошенко заявил о несуществующей экономической блокаде Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Камболов официально стал игроком «Краснодара»
Ранее Камболов выступал «Рубин». С 2014 года он провел в составе казанской команды 129 матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Нацбанк Украины сообщил о последствиях объявления дефолта
В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от международных партнёров.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб
Фото AMN Ресурсы, подконтрольные сирийской "оппозиции", пишут о том, что Турция решила перебросить подразделения в район Серакиба "на фоне наращивания сил и средств группировки войск Асада в этом регионе".
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Зеленский уволит всех губернаторов
Как пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, «президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13».
Обновлено вчера в 10:52
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от насекомых
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и использовать средства защиты от укусов насекомых.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Обновлено в 01:37
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России
По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.
Обновлено вчера в 05:21
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
Кино
«Кинотавр» открылся фильмом Тодоровского «Одесса»
Российский фестиваль «Кинотавр» открылся картиной режиссера Валерия Тодоровского «Одесса». Об этом пишет 10 июня «Российская газета»
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ
Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном
Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.
Обновлено вчера в 08:22