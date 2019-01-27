Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовленияКоммерсантъ вчера в 22:33

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе.
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Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
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Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления

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РИА Новостивчера в 22:03
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Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
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Общество

Власти: Крым может побить рекорд по числу туристов в 2019 году

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Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

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Политика

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Обновлено в 07:47
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В штабе Зеленского ожидают скорого решения КС по указу о роспуске Рады

Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.
Обновлено в 08:16
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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

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Политика

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Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

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В Госдуме сочли меры по сдерживанию цен на ГСМ неэффективными

Компенсации из бюджета за потерянную возможность нарастить прибыль нефтедобывающим компаниям, которые в марте заключили договор с правительством о сдерживании цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), могут составить около 60 млрд рублей.
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Роскачество проверило детские подгузники на безопасность

Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
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"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
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Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

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Космос

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Происшествия

Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток

Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11
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