Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовленияКоммерсантъ вчера в 22:33

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.

с чего всё началось

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе.

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