Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовленияКоммерсантъ вчера в 22:33
«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе.
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с чего всё началось
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.РИА Новостивчера в 20:04
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Экономика
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Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:14
Экономика
В Госдуме сочли меры по сдерживанию цен на ГСМ неэффективными
Компенсации из бюджета за потерянную возможность нарастить прибыль нефтедобывающим компаниям, которые в марте заключили договор с правительством о сдерживании цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), могут составить около 60 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Роскачество проверило детские подгузники на безопасность
Детские подгузники не вызвали нареканий у сотрудников Роскачества.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
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Общество
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Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
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Обновлено в 00:56
Здоровье
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Ярославский врач пожаловался, что из-за неработающего кондиционера медикам детской клинической больницы пришлось делать операцию при температуре в +35 градусов, руководство больницы объяснило это перебоями с электричеством и вентиляцией, забитой тополиным пухом.
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Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
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Обновлено вчера в 22:57
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Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
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Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток
Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11