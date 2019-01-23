Экономика
Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в СингапурКоммерсантъ вчера в 22:17
Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери. В компании подчеркнули, что решение не связано с предстоящим «Брекситом».
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