Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».

с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) опровергли сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100.

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

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