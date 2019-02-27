Общество

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфамиРБК 11:09

Тверской вагоностроительный завод построил для РЖД новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Трансмашхолдинг, куда входит предприятие-изготовитель. Обновленные вагоны будут оснащены индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами, системами кондиционирования.
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с чего всё началось
«Тверской вагоностроительный завод проводит испытания купейных вагонов нового модельного ряда — первой в практике российского транспортного машиностроения серии пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов», — говорится в сообщении
 на сайте компании.
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