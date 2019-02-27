Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфамиРБК вчера в 11:09

с чего всё началось

Тверской вагоностроительный завод построил для РЖД новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Трансмашхолдинг, куда входит предприятие-изготовитель. Обновленные вагоны будут оснащены индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами, системами кондиционирования.

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Происшествия Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля.

Происшествия На салатовой ветке метро Москвы ограничено движение На Люблинско-Дмитровской линии московского метро ограничено движение, сообщается в твиттере подземки.

Армия и оружие Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500 Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.

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Экономика В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.

Экономика Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Армия и оружие Американский военный самолет пролетел над Россией Американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над территорией России.

Транспорт Кремль оценит работу губернаторов по состоянию дорог Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект, который привязывает оценку эффективности губернаторов к состоянию дорог в регионе.

Финансы Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу.

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Армия и оружие В рамках ОКР «Ратник» создали два новых вида патронов калибра 5,45 мм Два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник", сообщил главный конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Игорь Некрасов.

Общество Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы» Определить судьбу отловленных и содержащихся в вольерах бухты Средней в Приморье косаток и белух президент России Владимир Путин поручил к 1 марта, но все млекопитающие пока остаются в "китовой тюрьме", сообщает "Интерфакс".

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