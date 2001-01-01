Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в ГонконгеРБК 11:28
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд. Об этом пишет South China Morning Post.
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Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
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Информационная безопасность для ВС России: перспективные направления
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Обновлено в 17:25
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
О каких болезнях может говорить ухудшение зрения
Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.
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Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
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Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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«Лозанна» обыграла «Монако» в товарищеском матче. В середине второго тайма Габриэль Боскилья забил первый гол в этой встрече.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
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Жители села в Кузбассе пятый день блокируют дорогу
Трассу от поселка Анапас до Новокузнецка власти передали компании «Сибэнергоуголь», которая намерена взорвать ее, чтобы расширить угольный разрез.
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
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Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
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В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
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