Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в ГонконгеРБК 11:28

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд. Об этом пишет South China Morning Post.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пивной гигант Budweiser отказался от IPO в Гонконге

Красная весна16:31

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

РБК11:28

Производитель Budweiser отложил планы провести крупнейшее в 2019 году IPO

Forbes03:50

Budweiser отказался от IPO

Коммерсантъ05:38

СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд

ТАСС02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:33, Вашингтон
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол

Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено в 17:16
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика

Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Обновлено в 16:13
Наука

Терагерцовый лазер впервые не потребовал криогенного охлаждения

Одним из перспективных источников мощного терагерцового излучения является квантово-каскадный лазер (ККЛ) — разновидность полупроводникового генератора когерентных волн, впервые реализованного в 1994 году.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Обновлено в 13:26
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина призналась, что прощала измену

Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды простила измену любимого человека.
Обновлено в 12:50
Футбол

РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации

РФС обратил внимание РПЛ и ФНЛ, что в случае установления со стороны УЕФА фактов систематического нарушения российскими клубами регламентных норм УЕФА, в отношении РФС могут быть применены санкции, вплоть до лишения РФС права на обучение тренеров на аттестационный уровень «ПРО-УЕФА», а также права лицензирования футбольных клубов.
Обновлено в 17:23
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Космос

Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Обновлено вчера в 00:01
Транспорт

В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда

Обновлено в 12:46
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты

С модников возьмут почти тысячу долларов за специальные сумки для смартфонов

Дом моды Balenciaga начал продавать специальные сумки для смартфонов.
Обновлено в 11:38
Спорт

Волейболисты сборной России завоевали бронзу Универсиады

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали турнира по волейболу на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:20
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Игры

В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony

В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
InBev
Бельгийская компания
Бельгийская пивоваренная компания. Образована в 2004 году путём слияния бельгийской компании Interbrew и бразильской AmBev. Является дочерней компанией Anheuser-Busch InBev. Имеет представительства в более чем 30 странах и продажи в более чем 130 странах мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное