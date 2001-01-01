Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в ГонконгеРБК 11:28
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд. Об этом пишет South China Morning Post.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
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