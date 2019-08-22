Экономика
Производитель опроверг отказ Interjet от самолетов SSJ100Телеканал 360° вчера в 05:56
Компания «Гражданские самолеты Сухого» сообщила, что появившаяся ранее в СМИ информация о продаже мексиканской Interjet своего авиапарка из SSJ100 — это фейк. Мексиканский перевозчик, в авиапарке которого 22 самолета SSJ100, не собирается отказываться от эксплуатации российской техники.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомости22 августа в 17:19
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Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Обновлено вчера в 16:51
Космос
ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере
Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал об интересе к искусству
Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как изменилось его времяпрепровождение за последние годы, передает Esquire.
Обновлено вчера в 15:55
Авто
Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
ВМФ России получит сразу шесть подводных лодок в 2020 году
Например, ВМФ СССР в 1971 году получил от производителей 12 атомных подводных лодок.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot
США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Технологии
В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов
В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено 22 августа в 13:09
Политика
The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Зеленский заявил, что обмен с Россией может состояться в ближайшие дни
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»
Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Космос
Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС
Обновлено 22 августа в 19:45
Шоу-бизнес
Виктория Боня вновь спровоцировала слухи о беременности
В комментариях подписчики стали задавать прямые вопросы о беременности, однако Боня пока предпочитает хранить молчание.А недавно Виктория Боня удивила подписчиков необычным макияжем.
Обновлено в 00:00
Политика
Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено вчера в 09:36