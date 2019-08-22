с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» сообщила, что появившаяся ранее в СМИ информация о продаже мексиканской Interjet своего авиапарка из SSJ100 — это фейк. Мексиканский перевозчик, в авиапарке которого 22 самолета SSJ100, не собирается отказываться от эксплуатации российской техники.

Космос ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Культура Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал об интересе к искусству Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как изменилось его времяпрепровождение за последние годы, передает Esquire.

Авто Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Политика США отозвали предложение Турции о поставках комплексов Patriot США отозвали предложение по поводу поставок зенитно-ракетных систем Patriot, которое ранее было сделано Турции.

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Технологии В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Политика Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.

Политика Зеленский заявил, что обмен с Россией может состояться в ближайшие дни Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться в ближайшие дни.

Политика США планируют вновь открыть консульство в Гренландии Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Экономика В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг» Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Шоу-бизнес Виктория Боня вновь спровоцировала слухи о беременности В комментариях подписчики стали задавать прямые вопросы о беременности, однако Боня пока предпочитает хранить молчание.А недавно Виктория Боня удивила подписчиков необычным макияжем.

Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".