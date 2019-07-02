Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставокРИА Новости вчера в 19:12
Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на своих площадках в Тольятти и Ижевске. Причиной данного шага, как заявили в компании, стал срыв поставок комплектующих со стороны "Автокомпонента".
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с чего всё началось
Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих. Ранее автопроизводитель объявил о полной остановке с 3 июля производства, которое велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».РБКвчера в 15:55
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