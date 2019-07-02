Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих. Ранее автопроизводитель объявил о полной остановке с 3 июля производства, которое велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

с чего всё началось

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на своих площадках в Тольятти и Ижевске. Причиной данного шага, как заявили в компании, стал срыв поставок комплектующих со стороны "Автокомпонента".

Политика Среди погибших подводников были два Героя России "В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.

Общество РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.

Политика Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.

Шоу-бизнес Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.

Политика Зеленский уверен в дипломатическом урегулировании конфликта в Донбассе По мнению украинского президента, необходимо продолжать санкционную политику по отношению к РФ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решить конфликт в Донбассе получится только политико-дипломатическим путем.

Здоровье Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей Жителям японского города Кагосима на острове Кюсю приказали эвакуироваться из-за возможных стихийных бедствий вследствие продолжающихся дождей.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Армия и оружие Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Экономика Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Общество Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Футбол Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.

Авто Умер бывший руководитель Ford и Chrysler В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Экономика В России цены на мясо могут вырасти В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.