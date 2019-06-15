Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отраслиREGNUM 07:36
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
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Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Происшествия
Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности
Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Политика
Беспрекословное подчинение Вашингтону угрожает лидерству Польши в Вишеградской четверке
Подводя итоги, польские публицисты пришли к выводу о том, что национальные экономические интересы не должны страдать из-за требований гегемона, и брать пример с Чехии в экономической политике было бы разумным решением для нынешнего руководства Польши.
Обновлено в 06:17
Общество
Познер поделился секретами воспитания счастливых детей
Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.
Обновлено в 07:16
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Футбол
Дани Алвес назвал «Барселону» своим домом
Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже.
Обновлено в 07:16
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Рейсовый автобус загорелся в Московской области
Обновлено в 05:59
Политика
Голунов рассказал о готовности нести пользу обществу
Журналист Иван Голунов рассказал RT, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу, и отметил, что удивляется, когда его узнают на улице.
Обновлено в 07:11
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44