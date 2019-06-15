Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отраслиREGNUM 07:36

Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.

Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Происшествия В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Армия и оружие Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ В Сети появились кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ во время подготовки экипажей ВКС России.

Спорт Ласицкене стала первой на турнире в Польше с лучшим результатом сезона Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на турнирт в Польше.

Происшествия На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.

Происшествия В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Политика Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Политика Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном По словам Помпео, глава США Дональд Трампа сделал все возможное для того, чтобы избежать войны. "Мы не хотим войны", - добавил Помпео.

Гаджеты Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал новую подборку фотографий образцов защитного стекла для флагманских планшетофонов Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro, найденную у китайских источников.

Авто Рынок новых мотоциклов вырос в мае в России на 15 процентов Аналитическое агентство "Автостат" посчитало, что объем российского рынка новых мотоциклов увеличился на 14,9 процентов в мае этого года в сравнении с прошлым годом и теперь достигает 2 тысяч 151 единиц.

Происшествия В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».