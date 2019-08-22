с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Политика Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

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Футбол Зидан опроверг слухи о том, что Кейлор Навас хочет уйти из «Реала» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал ложью информацию о том, что голкипер Кейлор Навас хочет покинуть команду.

Общество Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика В США запустили продажи футболок с американской Гренландией Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.

Футбол «Бавария» согласовала трансфер хавбека «Эспаньола» за € 40 млн По данным источника, немецкий клуб клуб согласовал трансфер хавбека за € 40 млн. Испанец подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.

Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".

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Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Для трудоспособного населения во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составит 12 тысяч 130 рублей (ранее 11 тысяч 653 рубля), для пенсионеров — 9 тысяч 236 (ранее 8 тысяч 894 рубля) рублей, для детей — 11 тысячи 4 рубля (ранее 10 тысяч 585 рублей), сообщает ТАСС.

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Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Происшествия В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний» Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .

Происшествия У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

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Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

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Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Происшествия Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.