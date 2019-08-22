Экономика
Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетовГазета.Ru 07:18
В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомостивчера в 17:19
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