с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Энергетика Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь Обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану вызвали в Лефортовский суд скорую помощь, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.

Политика Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Политика Huawei оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов В июне основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй предположил, что продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд долларов.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.

Политика Росгвардия объяснила желание брать земли и здания для своих нужд Ранее 23 августа стало известно, что Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.

Политика Омбудсмен России Москалькова прилетела в Киев В пресс-службе омбудсмена РФ сообщили, что Москалькова находится в столице Украины, сообщает «Интерфакс».

Кино Скончался режиссер-документалист Михаил Ведышев Ушел из жизни режиссер игрового кино Михаил Ведышев. Создателю игровых фильмов было 64 года.

Происшествия В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Политика Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Авто Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.

Происшествия Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Общество Собянин: Вдоль Яузы будет создано единое рекреационное пространство Мэр Москвы Сергей Собянин 23 августа осмотрел ход строительных работ в пойме реке Яузе.

Политика Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.