с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Экономика Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Политика Кремль анонсировал «важное заявление» Путина В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».

Общество AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин AliExpress упростил процедуру возврата товара. Теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Политика Аваков предложил продавать наркотики в Россию Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

Космос Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни Ученые сделали важный шаг на пути к раскрытию тайны появления метана на Марсе, уточнив оценки присутствия газа в атмосфере этой планеты.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Происшествия Мужчина ударил женщину ножом в шею в Москве Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.

Экономика Телефонное мошенничество затронуло треть россиян Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.

Армия и оружие Как на Западе спасаются от радиационных аварий Наибольший всплеск уровня радиации наблюдается в первые 24 часа после аварии или взрыва бомбы.

Кино Мордовия примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино» Акция «Ночь кино» в 2019 году пройдет по всей России в четвертый раз. Мордовия принимает в ней участие с самого начала.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым Первая брачная ночь певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко была весьма типичной.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Экономика Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году Власти Краснодарского края рассчитывают в течение двух лет запустить работы на всех домах-долгостроях в регионе, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи в Краснодаре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.