с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Экономика Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов Международная платежная система Mastercard направила регуляторам Бельгии и Германии уведомление о взломе системы с данными клиентов, замеченном компанией 19 августа.

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Экономика В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг» Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Экономика Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.

Шоу-бизнес Максим Виторган признался, что счастлив Актер Максим Виторган трогательно поздравил свою мать, которой должно было исполниться 80 лет.

Происшествия Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321 В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

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Происшествия Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.