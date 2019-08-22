с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Кино Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.

Общество В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Футбол Окружение Неймара требует у «Барселоны» повысить предложение для «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону».

Армия и оружие Повышения уровня радиации после ЧП на полигоне под Северодвинском не зафиксировано Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Здоровье Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Политика Аваков предложил продавать наркотики в Россию Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Здоровье Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.

Политика ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Здоровье Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Армия и оружие Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.