с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.

Общество Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Финансы Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.

Политика Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена» Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.

Экономика Новый прожиточный минимум установили в России Минтруд установил в России новый прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года.

Политика Песков констатировал начало диалога Путина и Зеленского Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 23 августа в ходе брифинга констатировал начало диалога между Россией и Украиной.

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Армия и оружие Шойгу обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Абхазии Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией, сообщает телеканал «Звезда».

Армия и оружие С-400 в рамках учений сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени Представители ЗВО заявили, что в ходе недавних учений, прошедших на астраханском военном полигоне, расчеты ЗРК С-400 подбили 8 мишеней, которые летели со скоростью свыше 2 тысяч километров в час.

Спорт Логинов сделал заявление о конфликте с СБР. Он не сдастся Лучший биатлонист страны Александр Логинов сделал заявление в социальных сетях по поводу ситуации с подписанием контракта с Союзом биатлонистов России.

Экономика Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений Московская биржа временно остановила все операции по сделкам своп на зерновом рынке.

Гаджеты В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10 Речь идет о новейшем флагманском смартфоне Galaxy Note10, причем в продажу также поступил и его старший брат - Note10+.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Армия и оружие Постпред РФ при ООН отреагировал на позицию США по вооружению Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что в отношениях между Россией и США преобладает здравый смысл.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.