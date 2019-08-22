с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Политика МИД Украины признал бесполезность санкций против России Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.

Здоровье Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей Минтруд России установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рубей.

Политика Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Политика Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.

Политика Зеленский обозначил сроки взаимного обмена с Россией По данным СМИ, Москва и Киев могут взаимно передать друг другу по 33 человека.

Происшествия Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Общество Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей в Европе мечети Российский президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с открытием самой большой во всей Европе мечети "Гордость мусульман" в Шали.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Футбол «Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином» "Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Экономика ВТБ попросил у Путина помощи в создании российского зернового лидера ВТБ обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового российского лидера рынка зерна, который может снизить роль иностранных трейдеров и дать государству больший контроль над экспортом.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.