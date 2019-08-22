с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

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Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

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Политика Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

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Шоу-бизнес Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.

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Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на Кубани Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Общество Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.

Армия и оружие КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

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