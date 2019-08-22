Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетовГазета.Ru 07:18

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Ведомостивчера в 17:19

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Заслуженный пилот рассказал, как господдержка Superjet сказывается на стоимости билетов

URA.Ru06:40

Последняя иностранная компания, по некоторым данным, решила отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвы11:06

Источник: производитель SSJ-100 и партнеры ищут способы реструктуризации долгов Interjet

ТАСС07:26

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

РИА Новости05:40

Производитель SSJ 100: Interjet не отказывается от российских самолетов

Коммерсантъ05:37

В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

РБК07:37

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомостивчера в 17:19
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
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Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Политика

Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции

Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.
Обновлено в 16:14
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
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В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 08:58
Общество

Петербуржцы предложили разобрать стеклянный купол «Невской ратуши»

Обновлено в 09:31
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Здоровье

В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.
Обновлено в 04:56
Политика

Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ

Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Политика

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Футбол

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»

Обновлено в 16:31
Общество

Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Политика

Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии

Обновлено в 19:10
Происшествия

Более 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

По меньшей мере 122 палестинца пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.
Обновлено в 18:15
Общество

Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов

Обновлено в 15:13
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%

Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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