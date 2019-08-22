с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Экономика Китай ударил по США ответными пошлинами Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Здоровье Жители Советского района оценили изменения в поликлинике № 4 Положительные изменения, которые в последнее время происходят в городской поликлинике номер 4, уже оценили жители Советского района и персонал учреждения.

Политика Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8 Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Происшествия Семь пассажиров самолета попали в больницу после экстренной посадки Посадка была совершена вполне удачно в Гонолулу. Семи пассажирам, в том числе двум детям потребовалась помощь медиков.

Общество Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны На закупку инсулина было объявлено 2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692, подсчитал РБК на основе данных сайта государственных закупок.

Политика Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Авто Nissan Juke теряет покупателей Несколько дней назад в сети были опубликованы первые снимки Nissan Juke.

Футбол Канте может пропустить матч с «Норвичем» из-за травмы Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может пропустить игру 3-го тура АПЛ против «Норвича» из-за травмы лодыжки.

Общество Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Гаджеты Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Гаджеты Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Транспорт МВД определит статус гироскутеров и электросамокатов уже в 2019 году Минтранс РФ разрабатывает правила регулирования дорожного движения с использованием электромеханических транспортных средств (ЭМТС), а МВД до конца 2019 года закончит исследование по определению административно-правового статуса участников движения на таком транспорте.