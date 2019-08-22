с чего всё началось

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Политика Осквернение памятника Коневу: Россия выразила Чехии протест Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест, связанный с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Гаджеты Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.

Энергетика Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.

Политика Волкер заявил, что США готовы присоединиться к «нормандскому формату» Волкер отметил, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров, а также в полной мере поддерживает "нормандский формат".

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика Аваков предложил продавать наркотики в Россию Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева Актриса Евгения Лоза вышла замуж за своего коллегу по сцене Антона Батырева.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Политика США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Армия и оружие Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Гаджеты Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Политика В Huawei заявили, что компания готова к работе под санкциями США Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США Глава компании Жэнь Чжэнфэй предполагал, что Huawei потеряет до 30 млрд долларов выручки в 2019 году.

Политика Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.

Экономика Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.

Здоровье Более половины россиян признались в занятиях самолечением Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.