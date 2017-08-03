Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбойРБК вчера в 11:24

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. О проблемах также сообщают пользователи мессенджера WhatsApp.
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WhatsApp, Instagram и Facebook заработали после глобального сбоя

Российская газета03:12

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАССвчера в 10:52

Facebook и Instagram работают над устранением глобального сбоя

Коммерсантъвчера в 15:56

У Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой

Газета.Ruвчера в 14:53

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

РБКвчера в 11:24

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Интерфаксвчера в 11:20

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

РИА Новостивчера в 15:08
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Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде на июль

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено 01 июля в 07:15
Единоборства

Уральский Халк получил работу после ухода из UFC

Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Авто

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство

Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Авто

Компания Opel представила обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

«Добрались до моря»: Ксения Собчак показала фото голого сына

Ксения Собчак показала поклонникам фото полностью голого сына Платона.
Обновлено в 04:08
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Обновлено 02 июля в 14:05
Политика

Путин посетит Италию и встретится с папой Римским

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Минобороны потратит почти 10 млрд рублей на закупку неуправляемых авиационных ракет

Минобороны РФ в 2019-2021 годах потратит 9,7 млрд рублей на закупку неуправляемых ракет "воздух-земля" С-8КОМ, следует из материалов портала госзакупок.
Обновлено в 03:52
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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