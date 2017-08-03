В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. О проблемах также сообщают пользователи мессенджера WhatsApp.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

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