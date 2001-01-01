Футбол
Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛВечерний Омск. Неделя 11:14
Омичи теперь отстают от «Сахалина» на пять очков, но имеют одну игру в запасе. Омский «Иртыш» практически упустил шанс подняться на более высокую ступень в футбольной иерархии. Команда на своем поле проиграла главному сопернику по зоне «Восток» – команде из Южно-Сахалинска.
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Мединский пригласил россиян на Ночь музеев
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Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке
Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
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Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:38
Политика
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
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В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
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Обновлено в 11:39
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Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
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Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
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Авто
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Обновлено в 11:01
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
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Политика
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