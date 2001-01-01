Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛВечерний Омск. Неделя 11:14

Омичи теперь отстают от «Сахалина» на пять очков, но имеют одну игру в запасе. Омский «Иртыш» практически упустил шанс подняться на более высокую ступень в футбольной иерархии. Команда на своем поле проиграла главному сопернику по зоне «Восток» – команде из Южно-Сахалинска.

Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛ

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