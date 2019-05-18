Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламеГазета.Ru 11:09

"К сожалению, на первом все уже продано", - ответил риелтор. После этого Ержан вздохнул и сказал: "Ну вот, опять". Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Казахские рекламщики посмеялись над скандалом с дочерью Алсу в шоу «Голос. Дети»

URA.Ru12:34

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Газета.Ru12:53

Скандал на российском шоу «Голос.Дети» высмеяли в казахстанской рекламе

Телеканал 360°09:35

«На первом все продано»: шоу «Голос.Дети» высмеяли в казахстанской рекламе

Московский Комсомолец10:07

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Lenta.ru09:41

Ержан Максим высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

News.ru10:12

Казахстанские рекламщики высмеяли российскую версию шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва08:30
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Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Футбол

Виктор Гончаренко: «Казалось, последний раз побеждали прошлой осенью»

Обновлено в 11:50
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Здоровье

Отдых в радость: совет врача о том, как выжить на жаре

Обновлено в 12:09
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини

Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Обновлено в 07:24
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Экономика

На проблемный Антипинский НПЗ нашелся претендент

Проблемный актив Браун отмечает, что такое предприятие, как Антипинский НПЗ, вместе с долгом можно сейчас оценить в $ 150 – 200 млн.
Обновлено вчера в 13:17
Кино

В Петербурге проходит фестиваль гик-культуры Comic Con

Недавно были на таком же фестивале в Москве, на аналогичном. Хотели посмотреть, как это проходит у нас, в Питере.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Политика

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

Обновлено в 12:43
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

Apple провела официальное открытие штаб-квартиры

Фото: iStock Apple официально открыла новую штаб-квартиру и почтила память Стива Джобса.
Обновлено в 09:47
Спорт

В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы

Обновлено в 10:48
Происшествия

На проспекте Косыгина провалился автобус

В Красногвардейском районе провалился асфальт. В провал дорожного покрытия угодил автобус, сообщает Управление ГИБДД.
Обновлено в 12:56
Общество

Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы

Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено в 13:22
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии

Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
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