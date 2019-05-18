Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламеГазета.Ru 11:09

"К сожалению, на первом все уже продано", - ответил риелтор. После этого Ержан вздохнул и сказал: "Ну вот, опять". Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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«Нас использовали»: Мать Ержана Максима прокомментировала появление сына в рекламе

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Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

РБК14:10

Казахстанские рекламщики высмеяли российскую версию шоу «Голос. Дети»

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Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

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Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Lenta.ru09:41

Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей Первый канал

РИА Новости13:55
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Музыка

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

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Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин

В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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