Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламеГазета.Ru 11:09
"К сожалению, на первом все уже продано", - ответил риелтор. После этого Ержан вздохнул и сказал: "Ну вот, опять". Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»
Московский Комсомолец14:18
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В Тель-Авиве начался финал Евровидения
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Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
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Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил гол
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Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
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Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
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Авто
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Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы в зимних видах спорта.
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Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США
Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.
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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
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В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
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Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
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Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
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