Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламеГазета.Ru 11:09
"К сожалению, на первом все уже продано", - ответил риелтор. После этого Ержан вздохнул и сказал: "Ну вот, опять". Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»
Московский Комсомолец14:18
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Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
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На Евровидении победили Нидерланды
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Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
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Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
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Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Обнаружены пауки, применяющие «сеть-катапульту» во время охоты
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Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
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Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Общество
Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, который планировалось возвести на месте сквера.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Гаджеты
Deepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкой
Компания Deepcool представила новые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения серии Gammaxx, оснащённые радиаторами типоразмера 120 мм.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
Как напоминает «Газета.Ru», по версии обвинения, сотрудник Центрального разведуправления передал представителю китайской стороны четыре документа.
Обновлено в 09:53
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Наука
В Швеции найдены древнейшие предки викингов
В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52