Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламеГазета.Ru 11:09
"К сожалению, на первом все уже продано", - ответил риелтор. После этого Ержан вздохнул и сказал: "Ну вот, опять". Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Мать Ержана Максима объяснила участие в рекламе, высмеивающей «Голос.Дети»
Московский Комсомолец14:18
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