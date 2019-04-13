Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2Матч ТВ 11:53

Балтика — Зенит-2
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
11′
Андрей Мостовой
39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
58′
«Балтика» на своем поле проиграла «Зениту-2» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2. Отметим, что «Балтика» с середины второго тайма играла в меньшинстве после удаления Максима Тишкина.
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