Футбол
Балтика — Зенит-2 0:2Матч ТВ 11:53
|11′
Андрей Мостовой
|39′
Михаил Маркин
Максим Тишкин
|58′
«Балтика» на своем поле проиграла «Зениту-2» в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2. Отметим, что «Балтика» с середины второго тайма играла в меньшинстве после удаления Максима Тишкина.
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