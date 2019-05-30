Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в БудапештеРБК вчера в 18:01

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту. Об этом сообщает венгерский телеканал M1. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести.
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Крушение катера в Будапеште: без вести пропавшими числятся 20 человек

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Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
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