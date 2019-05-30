Происшествия
Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в БудапештеРБК вчера в 18:01
До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту. Об этом сообщает венгерский телеканал M1. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести.
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Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье
Эксперты назвали число ежегодно умирающих от курения россиян
Ежегодно в России более 300 тыс. человек умирают от причин, связанных с курением, говорится в независимом аналитическом докладе проекта «Трезвая Россия».
Обновлено в 01:20
Общество
МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак
В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Косово потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:40
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено 27 мая в 07:19
Общество
Курские школьники сдают ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 03:14
Наука
В эфиопском вулкане нашли способные выжить даже на Марсе микробы
Обновлено вчера в 11:52
Общество
В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией
Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями
Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Политика
Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле
Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Уфе произошло возгорание двух жилых домов
По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:14
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Потап показал выступление своего сына на выпускном
Известный артист Потап показал выступление своего сына Андрея на школьном выпускном. Певец поделился радостным событием в Instagram.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Шотландия намерена провести референдум о выходе из Великобритании
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости, 55,3% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
В США врачи выходили ребенка размером с яблоко
Обновлено вчера в 22:12
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту пустят в Москву и Петербург
В конце 2019 года пустят первые поезда по Крымскому мосту. Они пойдут по двум маршрутам до Москвы и Северной столицы.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09