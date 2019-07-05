Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном мореГазета.Ru 11:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Названы провоцирующие преждевременное старение продукты
Западные эксперты в области медицины и здоровья назвали ряд продуктов питания, провоцирующих преждевременное старение организма человека.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева почти перестала спать после рождения сына
В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.
Обновлено в 13:56
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.
Обновлено в 08:57
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17
На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»
Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за публикацию «голого» фото 2-летнего сына
Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
Обновлено в 08:49
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа
Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»
Обновлено в 10:18
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Футбол
«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»
Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.
Обновлено в 04:22
Космос
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.16" стартовала в ходе первого пуска с космодрома Восточный в 2019 году. Информация об этом появилась в Twitter "Роскосмоса".
Обновлено в 01:54
Общество
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11