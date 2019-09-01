Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»

Арсенал — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
10′
Кристиан Эриксен
28′
Дэнни Роуз
32′
Эрик Ламела
40′
Харри Кейн
Александр Ляказетт
45′+2′
57′
Кристиан Эриксен
60′
Эрик Ламела
Деле Алли
Александр Ляказетт
63′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
63′
Александр Ляказетт
Генрих Мхитарян
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
74′
Харри Уинкс
78′
Давинсон Санчес Мина
79′
Сон Хын Мин
Джовани Ло Чельсо
Сократис Папастатопулос
87′
Гранит Джака
90′+2′
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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