«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»

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