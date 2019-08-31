«Арсенал» впервые за десять лет смог начать путь в английской Премьер-лиге с двух побед. Впрочем, уже в третьем туре успешная серия команды Унаи Эмери прервалась – "канониры" проиграли на выезде "Ливерпулю" со счётом 1:3.

Прогрессирует ли «Арсенал» под руководством Эмери

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