Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПрогрессирует ли «Арсенал» под руководством Эмери

Арсенал — Тоттенхэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
10′
Кристиан Эриксен
28′
Дэнни Роуз
32′
Эрик Ламела
40′
Харри Кейн
Александр Ляказетт
45′+2′
57′
Кристиан Эриксен
60′
Эрик Ламела
Деле Алли
Александр Ляказетт
63′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
63′
Александр Ляказетт
Генрих Мхитарян
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
74′
Харри Уинкс
78′
Давинсон Санчес Мина
79′
Сон Хын Мин
Джовани Ло Чельсо
Сократис Папастатопулос
87′
Гранит Джака
90′+2′
«Арсенал» впервые за десять лет смог начать путь в английской Премьер-лиге с двух побед. Впрочем, уже в третьем туре успешная серия команды Унаи Эмери прервалась – "канониры" проиграли на выезде "Ливерпулю" со счётом 1:3.
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