Космос

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на МКСИзвестия 10:50

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на Международную комическую станцию, завершив операцию за 3 часа 22 минуты. Именно столько понадобилось кораблю «Прогресс МС-11» в четверг, 4 апреля, чтобы долететь до МКС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» запущена из Гвианского космического центра

RT на русском13:28

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени подлета к МКС

Газета.Ru10:35

«Прогресс МС-11» успешно стартовал с космодрома «Байконур»

ФАН07:02

«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС

ТК Звезда11:13

Россия установила новый рекорд скорости доставки грузов на МКС

РИА Новости10:29

Рогозин: корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени пути к МКС

ТАСС12:05

Российский грузовой космический корабль «Прогресс», стартовавший сегодня с «Байконура», успешно пристыковался к МКС

Эхо Москвы11:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия

В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Здоровье

С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты

Обновлено в 14:31
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
Политика

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене

Обновлено в 05:17
Экономика

Saudi Aramco предупредила инвесторов о риске санкций из-за вложений в проекты в РФ

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила своих потенциальных инвесторов о риске санкций из-за планов инвестировать в российские проекты по добыче природного газа и его сжижению, говорится в проспекте к выпуску облигаций компании.
Обновлено в 10:34
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Игры

В поисках Бетти: приключение Draugen скоро выйдет на РС

На РС игра выйдет в мае 2019 года. В Draugen два главных героя: Эдвард и его воспитанница Лисси.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского

Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Происшествия

В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Общество

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Общество

Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы приостановил разбирательство по иску хоккеиста Александра Фролова к его бывшей жене, певице Юлии Началовой и инвестиционной компании ООО «Весенние инвестиции» о признании недействительной сделки по договору цессии.
Обновлено в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное