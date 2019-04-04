Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКСРоссийская газета вчера в 11:20
Корабль стартовал с космодрома Байконур в 14:01 по московскому времени и совершил полет по "сверхкороткой" схеме, которая состоит из двух витков вокруг Земли. Ранее стыковка к МКС происходила через шесть часов после старта.
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В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
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Обновлено вчера в 18:40
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Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
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Обновлено 03 апреля в 08:35
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Кино
В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»
Всё ближе премьера новой, шестой, части фильма о роботе — защитнике человечества "Терминатор: Тёмная судьба", и всё сильнее разгорается интерес фанатов, к радости которых в Сеть попали свежие кадры из киноленты.
Обновлено вчера в 17:29
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
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Обновлено вчера в 22:58
Общество
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Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Энергетика
В ногу с цифрой. Как уникальные IT-проекты помогают развитию Югры
В конце прошлого года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время традиционного обращения к общественности и депутатам регионального парламента поручила профильным ведомствам разработать концепцию "умного" региона: она должна помочь в применении цифровых технологий для развития территорий.
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Обновлено вчера в 23:49
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
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Обновлено вчера в 18:02
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Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
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Обновлено вчера в 22:19
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
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Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 23:50
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Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля
В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:11