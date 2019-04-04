Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКСРоссийская газета 11:20
Корабль стартовал с космодрома Байконур в 14:01 по московскому времени и совершил полет по "сверхкороткой" схеме, которая состоит из двух витков вокруг Земли. Ранее стыковка к МКС происходила через шесть часов после старта.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Общество
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Обновлено в 09:02
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Политика
Экс-мэр Таллина призвал отменить санкции против России
Бывший глава столицы Эстонии Эдгар Сависаар призвал президента Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций.
Обновлено в 05:42
Кино
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Ливерпуль» потратил на услуги агентов больше всех в АПЛ
«Ливерпуль» потратил за год наибольшую сумму денег на услуги спортивных агентов среди всех клубов чемпионата Англии.
Обновлено в 10:21
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
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Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Культура
Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
США планируют создать систему выявления запуска гиперзвуковых ракет
На слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил о планах создать систему, которая будет предупреждать о запуске гиперзвуковых ракет, а также их отслеживать.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура.
Обновлено в 11:30
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В кубанском вузе арестовали группу торговцев дипломами
"В марте 2019 года при получении 1 миллиона 800 тысяч рублей для зачисления в вуз и последующего получения диплома пятью гражданами одна из секретарей была задержана на рабочем месте сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по краю", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:34
Кино
Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты
Обновлено в 02:57
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Экономика
РФ и Белоруссия обсуждают продление срока кредита на БелАЭС
Москва и Минск начали обсуждать продление срока кредита на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Авто
В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Происшествия
ФСБ уведомила о задержании мэра Евпатории
Силовики сообщили, что Филонова подозревают в превышении должностных полномочий "с причинением тяжких последствий" (ч. 3, ст. 286 УК РФ).
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Александр Васильев заявил, что после развода Ирина Безрукова расцвела
Правда, по словам Александра Васильева, в образе Ирины Безруковой есть то, от чего актрисе нужно избавиться.
Обновлено в 06:56
Политика
Nation: раздувание Рашагейта несет угрозу самим США
Никакие русские самолеты, ракеты, бомбы, парашютисты и т.д. не появились на территории США в 2016 г. Не было три года назад даже малейшей угрозы такого нападения.
Обновлено в 10:15
Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23