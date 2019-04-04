Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКСРоссийская газета вчера в 11:20
Корабль стартовал с космодрома Байконур в 14:01 по московскому времени и совершил полет по "сверхкороткой" схеме, которая состоит из двух витков вокруг Земли. Ранее стыковка к МКС происходила через шесть часов после старта.
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