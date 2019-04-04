Космос
«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКСПолитическая Экспертиза 10:58
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома «Байконур» в 14:01 по Москве. Ожидалось, что время полета составит 3 часа и 39 минут.
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