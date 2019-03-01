Авто
Программы «Первый» и «Семейный автомобиль» возвращаютсяАвтоновости дня 01:17
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», действующие с 1 января по 16 мая 2018 года, стали одними из ключевых мер по стимулированию спроса и поддержки российского авторынка.
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Программа «Первый автомобиль» вернется в Йошкар-Олу: какие скидки предлагает государство?
Pro Город Йошкар-Ола27 февраля в 01:40
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия
Александр Емельяненко попал в ДТП
Обновлено в 12:18
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
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Экономика
Росстат обнародовал зарплаты чиновников
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах государственной власти составила 126,6 тысячи рублей по итогам 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Политика
Россия и США договорились о снижении стоимости виз
"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним cоглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - рассказали в МИД РФ.
Обновлено в 11:57
Спорт
ФФККР сделала заявление по расходам на подготовку Медведевой в Канаде
Еще осенью прошлого года президент федерации Александр Горшков в ответ на вопросы представителей средств массовой информации сообщил, что ни Минспорт России, ни федерация не оплачивает услуги нового тренера Медведевой канадца Брайана Орсера, но обеспечивает подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, как и других членов основного состава сборной команды страны.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Пакистан передал Индии задержанного пилота
Обновлено в 11:04
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Экономика
КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре
Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний-плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН.
Обновлено в 12:20
Политика
Лукашенко назвал акцию «Бессмертный полк» идеей белорусов
Обновлено в 08:53
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Автоспорт
Феттель стал лучшим в последний день тестов, Квят — 5-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят за день намотал 131 круг и остался на 5-й строчке в протоколе.
Обновлено в 12:18
Кино
Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта
Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.
Обновлено в 08:56
Общество
Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место
Актриса и бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».
Обновлено в 08:57
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Металлургом»
В Уфе прошел матч 1/8 финала Кубка Гагарина. "Салават Юлаев" принимал магнитогорский "Металлург" и выиграл 5:1.
Обновлено в 11:30
Политика
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ
В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Экономика
Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал
Законопроект о госрегулировании ставок на обслуживание банковских карт не поддержали ни банки, ни торговые предприятия.
Обновлено в 11:43
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Футбол
«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона
Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Физрук обматерил восьмиклассника и заставил «отвечать за базар»
По данным издания Ura.ru, во время урока педагог сделал восьмикласснику замечание по поводу отдыха на матах.
Обновлено в 12:23
Политика
США назвали условие возврата российских инвестиций в Венесуэлу
США убеждают РФ и КНР, что они получат обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в случае ухода действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил на брифинге в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:09
Общество
Толстой высказался о критике Нурмагомедова в адрес «Охоты на мужчин»
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, комментируя вопрос о критике в Дагестане спектакля "Охота на мужчин", сказал, что при проведении подобных мероприятий нельзя не учитывать национальные традиции регионов.
Обновлено в 10:25