Общество
Газета Восход Суражский районДмитрий Медведев оценил брянскую программу обеспечения жильем врачей
В рамках встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве обсуждался широкий круг тем, в том числе решение вопросов здравоохранения.
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Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.БрянскToday06:02
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Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей
Городской телеканал (Брянск)07:02
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