Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочнойLenta.ru вчера в 22:34
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной».
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с чего всё началось
В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.РИА Новостивчера в 20:05
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Минтруд предложил сделать бессрочной программу материнского капитала
Московский Комсомолецвчера в 20:41
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