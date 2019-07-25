Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочнойLenta.ru вчера в 22:34

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной».
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с чего всё началось

В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.
РИА Новостивчера в 20:05

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В Госдуме прокомментировали предложение сделать программу маткапитала бессрочной

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Газета.Ruвчера в 20:39

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Коммерсантъвчера в 20:22

В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной

Известиявчера в 20:56
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