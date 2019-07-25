В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

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Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной».

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