В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

с чего всё началось

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной».

Политика Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Кино Умер известный голландский актер Рутгер Хауэр В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актёр столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.

Политика Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Здоровье Сотрудники скорой выступили за отмену письменного согласия на лечение Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Музыка Ольга Бузова объявила о последнем концерте Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.

Политика Украинцы обложили данью украинцев в Европе Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Происшествия Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Технологии Huawei приписывают 30-процентный рост выручки, несмотря на всё давление США Сама Huawei опубликует очередной отчёт уже 30 июля — тогда и станет ясно, действительно ли компания смогла так существенно прибавить, несмотря на санкции.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Происшествия Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.