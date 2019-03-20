Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия 13:00

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минтруд предложит снова продлить программу маткапитала

Телеканал 360°19:47

В Минтруде предложили увеличить маткапитал

РЕН ТВ18:08

Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года

Московский Комсомолец19:18

СМИ: В России могут продлить программу маткапитала до 2024 года

RT на русском18:44

Программу маткапитала в России могут продлить до 2024 года

ФАН19:21

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Известия17:01

Минтруд собрался продлить программу маткапитала до 2024 года

Ридус13:15
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Происшествия

Автобаза с 40 автобусами горела в Кемерове

Вечером во вторник, 19 марта, на ООО «АТП Сибтехсервис-1» произошёл пожар. Автобаза находится на проспекте Шахтёров.
Обновлено в 22:29
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения

Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено в 21:43
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено в 20:17
Политика

Назарбаев покинул пост президента Казахстана

Обновлено в 11:36
Экономика

Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов

Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Общество

Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам

15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено в 22:25
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Обновлено в 17:49
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Технологии

Томские хирурги провели операцию с применением уникальной разработки

Обновлено в 22:10
Кино

Пиратские копии фильма «Завод» удалены со 129 сайтов

Напомним, лента российского режиссера Юрия Быкова рассказывает о нескольких рабочих, взявших в заложники хозяина закрывшегося градообразующего завода.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Загоревшийся в аэропорту Тегерана самолет потушен

Обновлено в 21:41
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено в 20:34
Политика

Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Энергетика

В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Космос

Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 17:07
Здоровье

В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам

В больницах Башкирии оптимизируют расписание врачей и упростят процесс записи.
Обновлено в 09:40
Футбол

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Мурманскую область ждет смена губернатора. По сообщениям СМИ, Марина Ковтун уже написала заявление об отставке.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Северная Корея провела учения по нанесению ударов с воздуха

Например, КНДР может осуществить запуск баллистической ракеты, а США и Южная Корея — начать полномасштабные совместные военные учения.
Обновлено в 03:44
Общество

Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами

Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено в 17:10
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