Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия 13:00
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия
Автобаза с 40 автобусами горела в Кемерове
Вечером во вторник, 19 марта, на ООО «АТП Сибтехсервис-1» произошёл пожар. Автобаза находится на проспекте Шахтёров.
Обновлено в 22:29
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено в 21:43
Политика
Назарбаев покинул пост президента Казахстана
Обновлено в 11:36
Экономика
Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов
Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Общество
Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам
15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено в 22:25
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Обновлено в 17:49
Наука
Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Кино
Пиратские копии фильма «Завод» удалены со 129 сайтов
Напомним, лента российского режиссера Юрия Быкова рассказывает о нескольких рабочих, взявших в заложники хозяина закрывшегося градообразующего завода.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Загоревшийся в аэропорту Тегерана самолет потушен
Обновлено в 21:41
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено в 20:34
Политика
Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Хоккей
Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»
Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Космос
Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС
Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 17:07
Здоровье
В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам
В больницах Башкирии оптимизируют расписание врачей и упростят процесс записи.
Обновлено в 09:40
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Мурманскую область ждет смена губернатора. По сообщениям СМИ, Марина Ковтун уже написала заявление об отставке.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Северная Корея провела учения по нанесению ударов с воздуха
Например, КНДР может осуществить запуск баллистической ракеты, а США и Южная Корея — начать полномасштабные совместные военные учения.
Обновлено в 03:44
Общество
Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами
Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено в 17:10