Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: В России могут продлить программу маткапитала до 2024 года

RT на русскомвчера в 18:44

Минтруд предложит снова продлить программу маткапитала

Телеканал 360°вчера в 19:47

Программу маткапитала в России могут продлить до 2024 года

ФАНвчера в 19:21

Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года

Московский Комсомолецвчера в 19:18

В России предложили увеличить размер маткапитала

URA.Ruвчера в 22:49

В Минтруде предложили увеличить маткапитал

РЕН ТВвчера в 18:08

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Известиявчера в 17:01
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Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 21:29
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Культура

«Ривердейл» почтит память Люка Перри

Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы

Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США

Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»

Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты

Корпорация Apple представила новый iMac

Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы

Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко

Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено вчера в 18:31
Космос

На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба

Обновлено вчера в 21:10
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено 18 марта в 19:14
Политика

Трамп поддержал систему коллегии выборщиков при избрании президента

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту системы непрямых выборов президента коллегией выборщиков, а не непосредственным голосованием граждан.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено вчера в 20:17
Общество

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом

Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
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