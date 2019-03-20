Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 21:29
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Культура
«Ривердейл» почтит память Люка Перри
Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Корпорация Apple представила новый iMac
Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко
Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Обновлено вчера в 18:31
Космос
На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено 18 марта в 19:14
Политика
Трамп поддержал систему коллегии выборщиков при избрании президента
Президент США Дональд Трамп высказался в защиту системы непрямых выборов президента коллегией выборщиков, а не непосредственным голосованием граждан.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом
Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34