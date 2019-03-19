Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

ТАСС02:46

Минтруд собрался продлить программу маткапитала до 2024 года

Ридусвчера в 13:15

Что случилось этой ночью: среда, 20 марта

Интерфакс01:03

СМИ: В России могут продлить программу маткапитала до 2024 года

RT на русскомвчера в 18:44

В Минтруде предложили увеличить маткапитал

РЕН ТВвчера в 18:08

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Известиявчера в 17:01

СМИ сообщили о планах продлить выплату материнского капитала

РБК01:25
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Политика

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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
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Футбол

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.
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Общество

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«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
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Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»

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Смартфон Samsung Galaxy A40 с двойной камерой показали на рендерах

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Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
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Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Происшествия

При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет

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Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
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Происшествия

Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта

Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
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Космос

Wired (Великобритания): амбициозная программа создания подводных лодок для поиска инопланетян (Wired.co.uk)

Чтобы найти настоящих инопланетян, подводные лодки WHOI направятся туда, куда еще не добиралась ни одна субмарина.
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Политика

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Обновлено в 06:03
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
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Путин поздравил Токаева со вступлением на пост президента Казахстана

Обновлено в 07:30
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«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»

В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
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Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань»

Испытания атомной подлодки «Казань» в 2018 году были сорваны, но кораблестроители все еще надеются сдать ее флоту в 2019 году.
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Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае

Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
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