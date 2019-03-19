Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
с чего всё началось

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия»: Минтруд предлагает продлить программу маткапитала до 2024 года

Коммерсантъ02:33

СМИ сообщили о планах продлить выплату материнского капитала

РБК01:25

Минтруд собрался продлить программу маткапитала до 2024 года

Ридусвчера в 13:15

СМИ: В России могут продлить программу маткапитала до 2024 года

RT на русскомвчера в 18:44

В Минтруде предложили увеличить маткапитал

РЕН ТВвчера в 18:08

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Известиявчера в 17:01

Что случилось этой ночью: среда, 20 марта

Интерфакс01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Обновлено в 04:21
Футбол

Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче против России.
Обновлено в 04:49
Экономика

Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить

Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Политика

Принят законопроект, позволяющий спасателям более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 20 марта, приняла в первом чтении поправки, направленные на совершенствование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обновлено в 06:04
Интернет

«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено вчера в 14:39
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

В Сирии задержали причастных к теракту в Манбидже боевиков ИГ

Обновлено вчера в 09:56
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Общество

В Люблино построят новый дом по программе реновации

Обновлено в 04:39
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Гаджеты

Представлена процессорная система охлаждения Noctua NH-U12A

Компания Noctua представила процессорную систему охлаждения NH-U12A, первое изображение которой производитель опубликовал на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Футбол

Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Политика

Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:09
Экономика

Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году

Обновлено в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное