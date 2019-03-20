Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

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