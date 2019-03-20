Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 годаИзвестия вчера в 13:00
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.Известиявчера в 17:01
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Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:14
Наука
Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть
Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобные оскорбления в адрес клуба
«Пари Сен-Жермен» осуждает гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам
Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30
Наука
Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде
Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
На Филиппинах ликвидирован помощник главаря боевиков
Аджид известен как помощник главаря группировки «Абу Сайяф», присягнувшей на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием
Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Наука
Контроль над повседневной жизнью помогает чувствовать себя моложе
В свою очередь чувство стресса, свидетельствующее о потере контроля, заставляет людей ощущать себя старше,установили исследователи.
Обновлено 17 марта в 14:21
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:05
Транспорт
Третью линию МЦД запустят в 2022 году
Власти Москвы планируют ввести третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) «Зеленоград – Раменское» не позднее 2022 года.
Обновлено в 02:11
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку
Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Политика
Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска
Накануне отставки губернатора пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла 10 аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
Обновлено вчера в 14:43
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
Обновлено вчера в 17:14