Экономика

Программу материнского капитала продлят до 2024 годаВести.Финанс 05:07

Подготовка предложений по продлению действия программы материнского капитала после 2021 г. включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда.
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с чего всё началось

Поддержать отца и мать: программу маткапитала продлят до 2024 года

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
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РЕН ТВвчера в 18:08

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Известиявчера в 17:01

Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году

ТАСС06:28
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