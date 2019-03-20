Экономика
Программу материнского капитала продлят до 2024 годаВести.Финанс 05:07
Подготовка предложений по продлению действия программы материнского капитала после 2021 г. включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда.
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с чего всё началось
Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.Известиявчера в 17:01
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